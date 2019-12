13 Punkte aus 5 Spielen: FC Augsburg will "Flow beibehalten"

"Es kommen sicher auch wieder schlechtere Zeiten. Deshalb müssen wir diesen Flow so lang wie möglich beibehalten und diese Phase nutzen", sagte der Doppel-Torschütze Philipp Max nach dem 4:2 (1:1) bei der TSG Hoffenheim. Dieser "Flow" hält nun schon seit fünf Partien in der Fußball-Bundesliga an. In dieser Zeit holte der FCA 13 von 15 möglichen Punkten. Die bayrischen Schwaben haben sich zu einer Mannschaft der Stunde gemausert, 20 Zähler stehen für die Augsburger mittlerweile zu Buche.

Nur der Klassenerhalt ein Thema

Doch Max erinnerte sich nach dem zweiten Doppelpack seiner bisherigen Bundesliga-Karriere auch an das, was davor war. "Wir kommen immer besser in Fahrt, alles wird deutlich besser. Aber das war ein Prozess. Die 13 Punkte am Stück waren wirklich nicht abzusehen", sagte der 26 Jahre alte Sohn des früheren Bundesliga-Torschützenkönigs Martin Max beim Blick zurück auf die ersten schwachen Monate der Saison: "Deshalb werde ich weiter von nichts anderem als dem Klassenerhalt reden".

Ähnlich sieht es auch der Trainer. "Wir haben noch nichts gewonnen. Der Kampf geht weiter", äußerte Martin Schmidt trotz der Erfolgsserie und des ersten Dreiers der Augsburger bei der TSG überhaupt: "Am Dienstag haben wir die große Chance, uns zu befreien und Distanz nach hinten zu schaffen".

Vorbereiter-König Niederlechner lobt die "geile Mannschaft"

Genau das strebt auch Florian Niederlechner an. "Wir können Düsseldorf distanzieren. Das wollen wir unbedingt schaffen. Es macht richtig Bock momentan", sagte der Stürmer: "Wir wurden am Anfang ziemlich schlechtgeredet. Aber wir wussten, was wir können. Jetzt wollen wir weiter allen zeigen, was wir für eine geile Mannschaft sind". Dass Niederlechner selbst entscheidenden Anteil am Aufschwung hat, verschwieg der Angreifer bescheiden. Doch vor 23.309 Zuschauern in Sinsheim bereitete der 29-Jährige die Treffer von Max (11.), Frederik Jensen (56.) und Iago (85.) vor. Zudem holte Niederlechner den Strafstoß raus, den Max verwandelte (50.). Sieben Tore und sechs Vorlagen stehen für den Stürmer bereits zu Buche.