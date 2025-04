125 Jahre 1. FC Nürnberg: Party, Fanmarsch und Sondertrikot

Es war der 4. Mai im Jahr 1900, als 18 Gymnasiasten den 1. FC Nürnberg gründeten, um Rugby zu spielen. Weil hierfür aber 30 Spieler notwendig waren, entschieden sich die jungen Männer für Fußball. Der Rest ist Geschichte. Neun Meisterschaften, vier Pokalsiege und viele Höhe- und Tiefpunkte später ist der Club rein sportlich zwar nur noch zweitklassig, begeistert in Franken aber nach wie vor die Massen.

Große Geburtstagsparty und Fanmarsch am 4. Mai

Das wird sich auch am 4. Mai zeigen, wenn der 1. FC Nürnberg im Rahmen seines Heimspiels gegen den SV Elversberg Geburtstag feiert. 50.000 Fans werden im ausverkauften Max-Morlock-Stadion mit dabei sein. Das Spiel am Gründungstag soll weit mehr als 90 Minuten Fußball bieten.

Die Clubberer dürfen sich auf ein Sondertrikot und auf viele Festlichkeiten vor und nach dem Spiel, im und rund um das Stadion freuen. Von der Lorenzkirche aus, soll es den größten Fan-Marsch der Vereinsgeschichte in Richtung Stadion geben, dort angekommen dann die größte Fan-Choreografie. Vorstand Niels Rossow freut sich "auf eine ereignisreiche Zeit".

Viele Aktionen und Veranstaltungen

Schon seit Wochen stimmt der Verein seine Fans auf das große Jubiläum ein, in der ganzen Region machen Plakate auf den Geburtstag aufmerksam, in der Woche vor dem Spiel werden Clubfahnen auf den Fahrzeugen des öffentlichen Nahverkehrs wehen. Das im März erschienene Panini-Sammel-Album bricht bisher alle Rekorde. "Das, was der bisherige Rekordhalter Werder Bremen in drei Wochen verkauft hat, haben wir in drei Tagen geschafft", schwärmt Rossow.

Mit einer weiteren "Stolpersteinverlegung" am 30. April möchte der FCN an die Ausgrenzung jüdischer Mitglieder in seiner Geschichte erinnern. Daneben wird es weitere Events, wie einen FCN-Gottesdienst, Merchandise-Artikel und gemeinsame Aktionen mit den Fans geben.

Riesen-Graffiti zum Jubiläum

Auch die Fanszene stimmt sich bereits aktiv auf den Geburtstag ein, zeigte beim Auswärtsspiel in Kaiserslautern die erste von mehreren zum Jubiläum passenden Choreografien. Ein besonderes Geschenk erhält der FCN von Club-Fan Thomas Penkwitz und Graffiti-Künstler Pablo Fontagnier, der in der Szene als Hombre SUK international bekannt ist.

Seit vergangener Woche arbeiten die beiden Sprayer an einem 10x20 Meter großen Fassadenbild, das einen erwachsenen Mann und ein junges Mädchen in FCN-Fanartikeln darstellt. Unter dem Projektnamen "Mural125" wird in den Sozialen Medien seit Wochen die Werbetrommel gerührt, um die hohen Materialkosten zu finanzieren. Niels Rossow kann das Ergebnis, das "nachhaltig das Stadtbild unserer Stadt verschönern wird", kaum abwarten.

Das größte Geburtstagsgeschenk von allen wäre sicherlich der Aufstieg in die Bundesliga. Nach dem überraschenden 2:1 Sieg in Kaiserslautern trennen die Mannschaft von Miroslav Klose nur noch drei Punkte vom Relegationsrang. Die Hoffnung der Clubberer auf den neunten Aufstieg der 125-jährigen Vereinsgeschichte lebt.