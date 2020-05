120 Jahre: Nürnberg feiert seinen "Club"

Der größte Nürnberger Fußballer heißt Max Morlock

In dieser Zeit gehört auch Max Morlock zur Mannschaft: Zwischen 1940 und seinem Karriereende 1964 spielt der Stürmer über 900 Mal für den Club. Angeblich erzielt er dabei etwa 700 Tore. Herausragend ist aber nicht nur sein fußballerisches Können, sondern auch seine bescheidene Art. Auslandsangebote aus Spanien und Italien lehnt er ab - stattdessen bleibt er dem Club ein Leben lang verbunden.

Höhepunkt in Morlocks Karriere ist die WM 1954 in der Schweiz. Der 26-fache Nationalspieler schreibt am 7. Juli 1954 Fußballgeschichte mit einem Tor, das er mit dem großen Zeh erzielt: Beim WM-Finale im Berner Wankdorf-Stadion sorgt er für den 1:2-Anschlusstreffer, als er einen Flachschuss von Helmut Rahn mit der Fußspitze vorbei an Torhüter Gyula Grosics ins ungarische Tor lenkt. Er leitet damit die Wende im Endspiel ein und legt den Grundstein für das "Wunder von Bern". Zurück in Nürnberg wird er von zehntausenden Fans empfangen.