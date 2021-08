12:0 in Bremen - FC Bayern spaziert mühelos in die 2. Pokalrunde

Einsatzzeit für die zweite Reihe

Acht Minuten nach der Führung nutzte Jamal Musiala die zweite große Torchance zum 2:0, und spätestens jetzt war der Widerstand des Fünftligisten aus der Bremen-Liga, der in 90 Minuten immerhin vier Eckbälle herausholte, gebrochen. Der Meister kombinierte nun nach Belieben und gab sich keine Blöße mehr. Insgesamt trafen neben Choupo-Moting (3) und Musiala (2) auch noch Malik Tillman, der zuletzt so arg kritisierte Leroy Sané, Mickael Cuisance, Bouna Sarr und Corentin Tolisso. Auch ein Eigentor von Bremens Jan-Luca Warm war dabei.

Einsatzzeiten bekamen die sonst in der zweiten Reihe stehenden Bouna Sarr, Omar Richards, Nianzou Kounassi und Sven Ulreich sowie die eingewechselten Tillman, Cuisance und Taylor Booth. Obwohl es ein Pflichtspiel war: Insgesamt eine gelungener Test für Nagelsmann und seine Mannschaft, die am Samstag (18.30 Uhr) in der Bundesliga gegen Hertha BSC mit mehr Widerstand rechnen dürfte.