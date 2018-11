Der Kinofilm über 111 Jahre Augsburger Fußballgeschichte stellt einen letzten Höhepunkt im Jubiläumsjahr des FC Augsburg dar. Darin wird die Geschichte von den Anfängen als FC Alemannia bis in die Bundesliga-Gegenwart des FC Augsburg erzählt.

"Ich glaube, solche Einblicke sind ganz wichtig damit die Leute sich vorstellen können wie wir arbeiten und für uns sind die Einblicke, was die Fans machen ganz wichtig." FCA-Trainer Manuel Baum

Als heimlicher Star des Films entpuppt sich dabei aber kein Spieler, Trainer oder Funktionär, sondern Evi Heindl, die als "Mädchen für Alles" seit fast 30 Jahren den "Laden" zusammen hält. Nach der Premiere stand sie strahlend auf der Bühne.

Tradition und prägende Menschen

Gewidmet wurde der Film Augsburgs Ex-Präsidenten, Manager und Geschäftsführer Peter Bircks. Er war vor wenigen Wochen tödlich verunglückt und nimmt in dem Film eine der Hauptrollen ein. "Mehr als 90 Minuten" läuft noch am Dienstag und Mittwoch in CinemaxX Augsburg.