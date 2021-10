100 Tage Nagelsmann beim FC Bayern: Flick lobt "tollen Trainer"

Bayern-Trainer zu sein ist für Julian Nagelsmann ein "Traumjob". In den ersten 100 Tagen hat der 34-Jährige beim Rekordmeister erste Akzente gesetzt. Nach einer holprigen Saisonvorbereitung gewann der deutsche Rekordmeister von elf Pflichtspielen in Supercup, Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League neun - und verlor nur eins.

Aktuell steht Nagelsmann mit den Bayern in Bundesliga und Champions League jeweils auf Platz eins. Im Supercup gegen Borussia Dortmund gewann er beim 3:1 seinen ersten Titel überhaupt als Profi-Coach. Dieser Prestigeerfolg gegen den nationalen Rivalen war eine Starthilfe.

"Neue Ära" Nagelsmann

Nagelsmann, laut Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic die "1A-Wunschlösung" als Nachfolger von Hansi Flick, ist sehr ehrgeizig. Der Oberbayer aus Landsberg am Lech hat sich nach den ersten Profischritten in Hoffenheim (2016 bis 2019) und bei RB Leipzig (2019 bis 2021) die Bayern zugetraut. Er sei nicht zum erfolgreichsten deutschen Verein gekommen, um "alles auf den Kopf zu stellen", sagte er bei seiner Vorstellung vor drei Monaten.

Einen unverkennbaren Fußball à la Nagelsmann will er trotzdem im Team implementieren. Bayern-Chef Oliver Kahn beabsichtigt sogar, mit Nagelsmann "eine neue Ära anzugehen". Dafür erhielt der Schnellsprecher, Fußball- und Taktikfreak einen Fünfjahresvertrag beim Rekordmeister in München.

Neuer über Nagelsmann: "Verspielt" und "dominant"

Dort gibt sich der 34-Jährige nahbar, der ein Jahr ältere Kapitän Manuel Neuer berichtet von einem "offenen Umgang" mit dem noch so jungen Chef, den er als "verspielt" bezeichnet und "trotzdem sehr dominant" erlebt.

Vorgänger Flick ist zufrieden

Nagelsmann ist an der Säbener Straße in gewaltige Fußstapfen getreten. Vorgänger Flick ist als Alles-Gewinner mit dem Triple 2020 und insgesamt sieben Titeln das Richtmaß für ihn. Der Bundestrainer gönnt seinem Nachfolger dessen vielversprechenden Start in München.

"Ich finde, Julian ist ein toller Trainer, ein Top-Trainer. Gerade in seinen jungen Jahren ist das schon sehr erstaunlich. Er macht eine herausragende Arbeit". Hansi Flick

Flick, der häufig Tribünengast bei Bayern-Spielen ist, freue sich zu sehen, wie die Mannschaft Fußball spielt. Berührungsängste wegen der besonderen Vorgänger-Nachfolger-Situation gebe es zwischen ihnen nicht.

"Es ist im Fußball normal, dass ein Nachfolger kommt, wenn man geht", erklärte Flick. Als Nationalcoach profitiert er sogar von Nagelsmanns Arbeit. Im aktuellen Länderspielaufgebot stehen gleich acht Münchner Profis. "Wir sprechen über Spieler, wir sprechen über Positionen", sagt Flick zum Austausch und zum Zusammenspiel mit Nagelsmann.

Nächster Halt: Spitzenspiel gegen Leverkusen

Nach der Länderspielpause müssen sich die Bayern im Liga-Topspiel beim punktgleichen Tabellenzweiten Bayer Leverkusen beweisen. Der zehnte Meistertitel nacheinander ist wohl das, was von Nagelsmann im Premierenjahr mindestens als Ausbeute erwartet wird.