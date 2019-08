100 Spiele in Folge – Fußballer schafft seltenes Kunststück

Felix Zöller ist 27 Jahre alt und kickt in der Landesliga Nordwest bei der DJK Schwebenried/Schwemmelsbach im Landkreis Main-Spessart. Ihm ist beim Heimspiel gegen den SV Friesen etwas gelungen, was es nicht allzu häufig gibt: sein 100. Ligaspiel in Folge – und zwar immer in der Startelf.

Spieler verpasst keine Partie

Seit Mai 2016 hat der Sporttherapeut kein Spiel seiner Schwebenrieder mehr ausgelassen – Pokal- und Testspiele sind da gar nicht mit eingerechnet. Zöller stand in dieser Zeit auf allen Positionen, spielte kürzlich sogar als Torwart. Bei den Fans ist der 27-Jährige hoch angesehen. "Er gibt immer hundert Prozent", sagt Zuschauer Rudolf Rückert. Auch Trainer Dominik Schönhofer ist voll des Lobes: "Er ist eine unglaublich wertvolle Stütze, weil er ein starkes Bindeglied zwischen mir und der Mannschaft ist."