100 Jahre Wembley-Stadion - ein Teil deutscher Fußballgeschichte

"Wembley ist die Kirche des Fußballs. Es ist die Hauptstadt des Fußballs und das Herz des Fußballs", sagte kein Geringerer als der König des Fußballs: Pelé. Das zeigt die enorme Bedeutung des Wembley-Stadions für den Fußball. Egal welcher Nation man entstammt, ein Spiel dort ist für jeden Fußballer besonders.

TSV 1860 in Wembley: Niederlage wie ein Sieg

So verwundert es auch nicht, dass sich für den TSV 1860 München die einzige Europacup-Finalteilnahme trotz Niederlage anfühlte wie ein Sieg.

Im Jahr 1965 verloren die Löwen das Finale im Europapokal der Pokalsieger in Wembley gegen West Ham United mit 0:2. Doch allzu viele Tränen hat es nicht gekostet. "50 Years Lucky Tears" – war das Motto 50 Jahre danach. Man blickt gerne zurück, weil es besondere Erinnerungen an dieses Finale in diesem Stadion sind.

"Der Rasen war ein bisschen anders hat gefedert (…) dann die Stimmung natürlich, noch dazu die ganze Aufregung drumherum. Unglaublich!“, sagt Freddy Heiß, der als rechter Verteidiger auf dem Spielfeld stand.

WM-Finale und "Wembley-Tor"

Ein Jahr später fand dann ein weiteres legendäres Spiel im Wembley-Stadion statt, vielleicht das berühmteste: das WM-Finale zwischen England und Deutschland. Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Bobby Charlton oder Geoff Hurst standen damals in den Startformationen. Das enge Spiel ging dann mit 4:2 nach Verlängerung an England – inklusive des "Wembley-Tors“ zum 3:2.

Der Lattenschuss der dann auf der Linie aufprallte, ging als Skandaltor in die Geschichte ein. Geoff Hurst wurde das Tor zugestanden, obwohl der Ball nicht hinter der Linie war, wie auf den Fernsehbildern zu sehen war. So krönten sich die Engländer zum bis heute einzigen Mal zum Weltmeister.

Das letzte Tor im alten Stadion schießt ein Deutscher

Später dann wurden die Deutschen für die Engländer zu den Angstgegnern – Alan Shearer sagte einmal: "Wenn du eine große Party im Wembley haben willst, lade nicht die Deutschen ein."

Das bestätigte sich im Oktober 2000: Die Engländer wollten eine große Party feiern, bevor das alte Wembley-Stadion abgerissen wurde. Doch Didi Hamann - deutscher Nationalspieler im Dienste des FC Liverpool - machte ihnen einen Strich durch die Rechnung – 1:0 gewannen die Deutschen.

Bayerns Champions-League-Triumph im neuen Wembley-Stadion

2003 wurde das Stadion abgerissen, 2007 neugebaut. Statt den altehrwürdigen TwinTowers ziert nun ein 33 Meter hoher Bogen die neue Multifunktionsarena.

2013 stieg hier das rein deutsche Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Arjen Robben entschied damals mit seinem Treffer in der Verlängerung das Spiel zugunsten der Münchner. Im Interview mit dem BR sagte er danach: "Es ist ein Traum hier den Champions-League-Pokal zu gewinnen."

Viele Millionen sehen "Live Aid"

Doch nicht nur Fußball, auch andere Großevents wurden im Wembley abgehalten. Das bekannteste war das Live-Aid Konzert, das im Sommer 1985 stattfand. Beim größten Benefizkonzert der Musikgeschichte wurden Spenden für Afrika gesammelt. Queen, die Rolling Stones, David Bowie, Elton John und viele weitere Stars spielten umsonst für die hunderttausenden Konzertbesucher und Millionen vor den TV-Geräten.