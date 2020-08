100 Jahre Skiclub Ruhpolding: Eine sportliche Erfolgsgeschichte

Ruhpolding entwickelt sich zur Biathlon-Hochburg

Seit 1977 das Leistungszentrum in Ruhpolding entstanden ist, hat sich der Ort zur absoluten Biathlon-Hochburg entwickelt. An den acht Wettbewerbstagen kamen bei der WM 2012 mehr als 240.000 Zuschauer in die Chiemgau Arena. 28.000 Zuschauer auf den Tribünen, Halli-Galli in den VIP-Zelten, das war in den 1950er- und 60er Jahren anders. "Bis dahin waren es nur einige Tausend Skinarrische, die unbedingt dabei sein wollten,“ sagt Plenk, der sich noch an die ruhigeren Zeiten im beliebten oberbayerische Ferienort erinnert. "Es hat sich sehr viel verändert. Und ich bin froh, dass ich die alte Zeit noch miterlebt habe." Die Entwicklung will der 88-Jährige noch länger verfolgen.

Vielseitige Pioniere bei Sportevents

Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer wäre aber nichts möglich gewesen im Chiemgau, weiß auch Fritzenwenger jun., der stolz ist auf die Entwicklung der letzten Jahrzehnte: "Wir haben schon Skisprung-Weltcup gemacht, den Rauschberglauf im hochalpinen Gelände durchgeführt, die Volksläufe in Deutschland mit eingeführt, den sogenannten Silvesterlauf", so Fritzenwenger. "Unzählige Dinge, die die Ruhpoldinger auf die Beine gestellt haben. Und alle waren sie Pioniere."

Olympiasieger im Club

Doch nicht nur mit großen Sportevents hat sich der Verein einen Namen gemacht. Die Biathleten Fritz Fischer, der Olympia-Gold mit dem Team holte, und Ricco Groß, der erfolgreichste männliche, deutsche Athlet bei Olympischen Winterspielen, sind beim SC beheimatet. Und auch der Skisprung-Olympiasieger von 2018, Andreas Wellinger, gehört zum SC Ruhpolding.