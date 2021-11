100. Geburtstag von Robert Schwan: Der Architekt des FC Bayern

Bei der sehr spitzen Berufsbezeichnung "Manager des FC Bayern München" schießt den geneigten Fußballanhängern heute sofort der Name Uli Hoeneß in den Kopf. Einige werden auch an den aktuellen Sportvorstand Hasan Salihamidzic denken, manche vielleicht an Matthias Sammer oder gar an Christian Nerlinger. Doch der vielleicht bedeutendste gerät immer mehr in Vergessenheit. Der erste Manager des FC Bayern, ja sogar der erste Manager der Bundesliga: Robert Schwan.

Der FC Bayern ist auf dem besten Weg, den 31. Bundesligatitel in seiner Historie zu gewinnen. Das sind mehr als alle anderen Vereine zusammen holen konnten. Und auch in der Champions League sammelt der Verein weiter Siege - und zementiert damit seinen zweiten Platz in der Rangliste der meisten gewonnenen Spiele im Europapokal.

FC Bayern: Vom Aufsteiger zum Aushängeschild

Die Erfolge des größten deutschen Vereines wären aber wohl nie möglich gewesen, wenn zu Beginn der Bundesliga-Karriere des heutigen Rekordmeisters nicht Robert Schwan die Geschicke des FC Bayern geleitet hätte. Wer weiß, was dann aus dem Münchner Verein geworden wäre?

Denn unter Schwans Führung wurde der Bundesliga-Aufsteiger von 1965 direkt zu einer festen Größe im deutschen Fußball. Und schließlich zu dessen Aushängeschild. Vier Meistertitel, vier DFB-Pokalsiege einmal der Europapokal der Pokalsieger, dreimal in Serie der Europapokal der Landesmeister von 1974 bis 1976 und der Weltpokalsieg von 1976. Unter Schwan hatte der FC Bayern eine der erfolgreichsten Zeiten seiner Historie.

Der Gemüsehändler als Bayern-Manager

Dabei war Schwan zu Beginn nicht gerade unumstritten, als er das Amt des Spielausschuss-Vorsitzenden übernahm. Normalerweise besetzten ehemalige Nationalspieler, verdiente Fußballer, Vereinslegenden den ehrenamtlichen Posten. Sicherlich kein Gemüsehändler.

Als solcher hatte sich der gebürtige Würzburger lange Zeit auf dem Münchner Viktualienmarkt verdingt, bevor er Versicherungsdirektor wurde und ihn schließlich Bayern-Präsident Wilhelm Neudecker im Münchner Salvatorkeller überzeugte, Spielausschuss-Vorsitzender des damaligen Regionalligisten zu werden.

Geld als Motivationshilfe

Schon bei seiner Antrittsrede deutete Schwan an, warum Neudecker gerade ihn als Verantwortlichen haben wollte: "Ich will nicht viele Worte machen, Fußball spielen kann ich nicht, aber dafür seid ihr ja da. Ich werde darauf achten, dass die Kasse stimmt, auch eure", sagte Schwan vor der versammelten Mannschaft laut einem Spieler, bei dem Schwan besonders darauf achten sollte, dass dessen Kasse stimmte: Franz Beckenbauer.

Schwan habe in derselben Rede konkrete Pläne vorgestellt: "Man hat mir gesagt, dass ihr nach einem Sieg immer nur eine schöne Rede gehört habt. Ich rede nicht gern. Aber ich schlage was anderes vor. Wenn ihr gewinnt, gibt es 100 Mark für jeden, bei Unentschieden 50 Mark." Ein Jahr nach seinem Start beim FC Bayern wurde er zum Technischen Direktor ernannt und somit zum ersten hauptberuflichen Manager in der Bundesliga.

Der Vorbote des modernen Fußballs

Mit Schwan kehrte der Kapitalismus endgültig in den deutschen Fußball ein: "Ich habe Beträge gezahlt, die nicht üblich waren, aber das hat sich ausgezahlt. Dass manche das anrüchig fanden, war mir vollkommen wurscht", sagte Schwan später einmal. Und der Erfolg gab ihm Recht.

Er formte ein Team, das über Jahre zum Besten gehören sollte, was es im Weltfußball gab. Sein Schlüssel zum Erfolg: Geld. "Wie hätten wir Franz, Gerd Müller oder Sepp Maier sonst halten sollen? Bei der Fülle der Angebote aus Italien und Spanien wäre das anders nie möglich gewesen."

Schwan machte Beckenbauer zur Marke

Doch Schwan managte nicht nur den FC Bayern erfolgreich. Er war zeitgleich Berater und Erfinder der Marke Franz Beckenbauer. Der "Kaiser" wurde dank Schwan zu einem der ersten Sport-Superstars Deutschlands. Und alles begann mit einem schlechten Deal, erinnert sich Beckenbauer: "Die Brisk-Frisier-Creme kam auf die Nationalmannschaft und wollte Kinowerbung machen. Die Gage war 800 Mark", erinnerte sich Beckenbauer.

Als er von der Nationalmannschaft nach München zurückgekehrt war, erzählte er Schwan von dem Werbe-Deal und der wollte den Vertrag einmal prüfen. "Dann schaut er, sieht 800 Mark und sagt: 'Ja bist du wahnsinnig. 80.000 Mark hättest du verlangen sollen.' Danach habe ich ihn gefragt: 'Bitte, würden Sie in der Zukunft meine geschäftlichen Geschicke übernehmen.' Ab dem Zeitpunkt war er mein persönlicher Berater", sagte Beckenbauer.

Der "Kaiser" als Werbeikone

Schwan machte seinen Schützling zur Werbeikone. Knorr, Obi, Müller Milch, Telekom. Franz Beckenbauer hielt über die vergangenen Jahrzehnte für fast alles, was Geld brachte, sein Gesicht in die Kamera. Die Hilfe von Schwan brachte ihm dabei nicht nur Geld, sondern teilweise auch eine ganze Menge Ärger ein. Beide versuchten mit Konten in der Schweiz Steuern zu hinterziehen. Mit überschaubarem Erfolg, denn Beckenbauer flog auf und musste 1,8 Mio. DM an Steuern nachzahlen.

Das war die andere Seite des Robert Schwan, der auch so erfolgreich war, weil er sich nicht selten über rechtliche und zwischenmenschliche Gesetze hinwegsetzte, um seine Ziele zu erreichen. So war es wohl beim FC Bayern unter Schwan gang und gäbe, den Spielern Schwarzgeld zu bezahlen.

Rückkehr als Sportfunktionär bei bei Hertha BSC

Und als der Manager in den späten 1990er-Jahren noch einmal die Rolle des Vorstands-Vorsitzenden bei Hertha BSC Berlin übernahm, entließ er Trainer Jürgen Röber von der Tribüne aus: "Der Mann muss weg, er ist gefeuert. Ich lasse mich auch nicht mehr umstimmen", schrie er damals Sekunden nach Abpfiff der 1:3-Niederlage gegen den TSV 1860 München einem Reporter entgegen - nur um sich später doch noch umstimmen zu lassen. Schwan arbeitete noch bis zum Jahr 2000 bei der Hertha, ehe er sich wieder auf seine Berater-Position konzentrierte.

Zwei Jahre später verstarb Robert Schwan überraschend nach einem Herzinfarkt im Alter von 80 Jahren. "Robert Schwan war ein väterlicher Freund und nicht nur mein persönlicher Manager", sagte Beckenbauer über den Mann, der ihn 40 Jahre lang begleitet hatte. Am Samstag wäre Schwan 100 Jahre alt geworden. Sein Vermächtnis dauert bis heute an. Und sollte der FC Bayern am Ende dieser Saison zum zehnten Mal in Folge die Meisterschale in die Höhe recken, dann sollte auch ein großer Dank an den Mann gehen, der das Fundament für diese Erfolgsgeschichte gelegt hat: Robert Schwan - der erste Manager im deutschen Fußball.