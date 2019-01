1. Lauf in Schladming: Hirscher vorne, Neureuther enttäuscht

Vorjahressieger Hirscher war mit Startnummer sechs so schnell und wendig unterwegs wie kein anderer – und legte mit 52,29 Sekunden die mit Abstand beste Zeit hin. Nach einem spektakulären Lauf tobte der Zielraum bei seiner Einfahrt. Kein Fahrer davor oder danach kam annähernd an den Österreicher heran.

Neureuther verpasst Top-10

Felix Neureuther nach seiner Verletzung schon gar nicht – der Oberbayer ging auf Nummer sicher und verlor im Steilhang viel Zeit auf den Führenden. Am Ende war er 2,26 Sekunden langsamer als Hirscher und verpasste damit die Top-10. Er war mit seiner Leistung nicht zufrieden: "Ich hatte viel zu wenig Grip", schilderte Neureuther. Zu Gerüchten um ein mögliches Karriereende äußerte sich der 34-Jährige zurückhaltend: "Man wird sehen", sagte er. "Ich konzentriere mich aufs Skifahren, ich will Leistung zeigen und Leistung bringen". Zweiter ist nach dem ersten Lauf der Schweizer Daniel Yule (53,28 Min.), Dritter der Franzose Alexis Pinturault (53,29).

Kurz vor der Ski-WM

Neben Neureuther schaffte es von den insgesamt sieben deutschen Läufern nur Dominik Stehle (Obermaiselstein) als 25. (+2,81) in den zweiten Durchgang. Fritz Dopfer (Garmisch) als 46. (+4,56) und Linus Straßer (München) als 52. (+5,05) verpatzten ihre Läufe völlig.

Der Österreicher Manuel Feller hatte bei wechselnden Bedingungen den Anfang gemacht und war ausgeschieden. Ebenfalls nicht mehr starten wird im zweiten Durchgang der mitfavorisierte Franzose Clément Noël nach einem Fehler. Schladming ist der letzte Slalom vor der Weltmeisterschaft. Für alle Spitzenfahrer geht es also darum, sich Selbstbewusstsein für die WM in Are zu holen.