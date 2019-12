1. FCN: Keller will in Stuttgart den ersten Dreier holen

Chefcoach Jens Keller betonte vor dem Spiel, dass die Unruhe im Umfeld des Vereins zwar wahrgenommen werde, seine Jungs und er sich aber voll auf das Spiel konzentrierten und sehr "fokussiert" nach Stuttgart reisten. Stuttgart könnte mit einem Sieg Heidenheim von Platz 3 verdrängen.

Keller zurück in seiner Heimat

Keller hofft, dass seine Spieler aufgrund der momentanen Situation nicht ängstlich zu Werke gehen, denn "Angst ist immer ein schlechter Ratgeber", so Keller, der aus Stuttgart kommt. Der VfB habe ihn natürlich am meisten in seiner sportlichen Karriere geprägt, nachdem er dort schon als Jugendspieler, später als Profi und auch als Trainer tätig war und er dort einen Großteil seiner fußballerischen Karriere verbrachte. "Ich arbeite aber für den FCN und fokussiere mich nur darauf. Beim VfB hat sich inzwischen auch fast alles verändert", betont Keller nun. Seiner Meinung nach hat Stuttgart den besten Kader der Liga.

Stuttgart bei Flutlicht eine Bank

Auch Club-Stürmer Michael Frey betont, dass die Mannschaft genau wisse, wie schwer das Spiel in der Mercedes-Benz-Arena werde. Aber der Schweizer vertraut drauf, dass der Club einen Plan hat, um die Schwaben zu knacken. Dass diese Aufgabe für den 1. FC Nürnberg schwer wird, zeigt auch die Bilanz des VfB Stuttgart bei Flutlichtspielen am Montagabend: Neun Spiele bestritt der VfB in seiner Zweitliga-Historie an einem Montagabend, davon hat er bisher sieben gewonnen (ein Remis, eine Niederlage).

Unterstützt wird der Club beim letzten Auswärtsspiel des Jahres nach Angaben des Vereins von mindestens 2.300 mitreisenden Fans, die ihrer Mannschaft den Rücken stärken wollen.