1. FCN: Fabian Nürnberger fällt "bis auf weiteres" aus

Der 23 Jahre alte Fabian Nürnberger hat sich nach Angaben des 1. FC Nürnberg bei der Heimniederlage gegen den Hamburger SV eine Band- und Sehnen-Verletzung im Ellenbogen zugezogen.

Er befinde sich zu weiteren Untersuchungen in einer Spezialklinik für Ellenbogenverletzungen. Gemeinsam mit den Mannschaftsärzten werde die weitere Behandlung in den kommenden Tagen besprochen, so der Club.

Sechs Spieltage, nur sieben Punkte

Der Club steckt nach sechs Spieltagen und sieben Zählern im unteren Tabellendrittel der 2. Bundesliga. Am Freitag tritt er bei Eintracht Braunschweig an.