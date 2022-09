1.FCN besucht kranke Kinder am Weltkindertag

Weltkindertag nimmt Rechte der Kinder in den Blick

Beim Weltkindertag am 20. September stehen die Kinder auf der ganzen Welt im Mittelpunkt. In über 145 Ländern wird gefeiert. Dieser Tag macht auf Rechte und Bedürfnisse von Kindern weltweit aufmerksam. 1954 wurde die UNICEF auf der Vollversammlung der Vereinten Nationen erstmals beauftragt, einen weltweiten Kindertag einzurichten.

Der diesjährige Weltkindertag findet unter dem Motto "Gemeinsam für Kinderrechte" statt. Unter dem Motto rufen das Deutsche Kinderhilfswerk und UNICEF Deutschland sowohl Bund, Länder und Kommunen als auch die gesamte Gesellschaft auf, die Rechte von Kindern konsequenter in den Blick zu nehmen. Dies müsse gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen geschehen, heißt es auf der Internetseite zum Weltkindertag! Nur so könne es gelingen, die in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschriebenen Kinderrechte umzusetzen und damit ein kinderfreundlicheres Land zu schaffen.