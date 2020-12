1. FC Schweinfurt 05 verlängert Vertrag mit Cheftrainer Strobl

Tobias Strobl bleibt Cheftrainer des 1. FC Schweinfurt 1905. Das hat der Regionalligist am Freitag bekanntgegeben. Strobl habe seinen im Sommer 2021 auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Demnach wird der 33-Jährige sein Amt als Cheftrainer bis 2023 weiter ausüben, so der Verein. Tobias Strobl kam im November 2019 als Nachfolger von Timo Wenzel zu den "Schnüdeln". In den restlichen vier Spielen im Jahr 2019 verzeichnete die Mannschaft unter seiner Regie vier Siege.

Strobel schätzt Arbeit bei einem Traditionsverein

Zu den Highlights in seiner Zeit als Trainer zählte für den gebürtigen Ingolstädter das letzte Spiel vor der Winterpause im vergangenen Jahr gegen seinen Ex-Verein TSV 1860 Rosenheim, als die "Schnüdel" das Spiel nach einem 0:3 Rückstand noch mit 4:3 drehen konnten. "Ich habe es damals schon zum Antritt meiner Position gesagt – für mich ist es etwas ganz Besonderes, für einen Traditionsverein arbeiten zu dürfen", zitiert der Verein seinen Cheftrainer. Fußball werde in Schweinfurt gelebt, so Strobl.

Geschäftsführer Wolf: Strobl Fußballleidenschaft zurückgekehrt

Auch der Geschäftsführer des 1. FC Schweinfurt 1905, Markus Wolf, wünscht Strobl und dem Verein weiterhin einen erfolgreichen Weg. "Wir haben mit Tobias Strobl einen jungen Trainer im vergangenen Jahr geholt, der die Liga und auch die Spieler sehr gut kennt. Nach seinem Start in Schweinfurt hat man die Leidenschaft im Fußball in Schweinfurt wieder sehen können. Durch die Corona-Pause hatten wir im neuen Jahr allerdings nur wenige Spiele und wenige Möglichkeiten, dies weiter auszubauen", so Wolf. Daher wolle der Verein ihm weiterhin das Vertrauen in seine Arbeit schenken.