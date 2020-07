1. FC Pleite? Wie Sportvereine sich aus der Corona-Krise kämpfen

Wenn man sagt, Max Hauser liebe Volleyball, dann ist das eine maßlose Untertreibung. Schon mit 17 Jahren fragte er am Gymnasium Jüngere, ob sie nicht Volleyball spielen wollen. So gründete er eine Mannschaft, mit der er innerhalb von knapp von 15 Jahren von der Kreisliga in die Bundesliga aufgestieg. Dort, in der höchsten deutschen Spielklasse, sind die Herrschinger Volleyballer seit fünf Jahren Stammgast. Im März, im Viertelfinale der Bundesliga, hätten sie das erste Mal im Audi Dome gespielt. Dort ist Platz für knapp 7.000 Zuschauer. Doch dann kam Corona.

"Das Spiel war vorbereitet. Es war das Highlight des bisherigen TSV-Herrsching-Volleyball-Lebens und dann kommt so ein Virus und sagt einfach Nein." Max Hauser, Gründer der Herrschinger Volleyballer

Keine Zuschauer, keine Einnahmen

Noch vor dem Viertelfinale verkündete der Deutsche Volleyball Verband, dass die Saison abgebrochen wird. Das hatte natürlich finanzielle Konsequenzen, auch für die Herrschinger. Sie mussten zwei Stellen in der Verwaltung und im Management streichen bzw. auf eine 450-Euro-Stelle reduzieren. Denn obwohl die Volleyballbundesliga erst letzte Saison einen gut dotierten TV-Rechte-Vertrag unterschrieben hat - Sport1 überträgt mehr als 50 Spiele pro Saison - kommt ein großer Teil der Einnahmen im Volleyball aus Ticketverkäufen.

Die Herrschinger Volleyballer hatten aber Glück. Da ihnen ihre wichtigsten Sponsoren nicht abgesprungen sind, halten sich die Geldsorgen trotz der ausfallenden Einnahmen bei ihnen im Rahmen.

Hilfe vom Bund

Andere in der Bundesliga hat es härter getroffen. Die AlpenVolleys aus Innsbruck und der TV Rottenburg haben sich aus der Bundesliga zurückgezogen. Die Heitec Volleys aus Eltmann haben sogar Insolvenz angemeldet. Bei keinem von den drei Vereinen lag das ausschließlich an Corona, aber die Pandemie hat wohl den letzten Ausschlag gegeben.

Die Herrschinger Volleyballer haben bisher keine staatliche Unterstützung bekommen. Aber immerhin gibt es jetzt die Zusage: Wenn in der nächsten Saison noch immer keine Zuschauer kommen dürfen, dann hilft der Staat aus und springt für die entgangenen Einnahmen ein.

Breitensportvereinen fehlen neue Mitglieder

Auch bei den Breitensportvereinen ist seit der Coronakrise vieles anders. Finanziell und organisatorisch. Zwar finden Trainings und Kurse inzwischen wieder statt, aber nur in abgespeckter Form und unter Auflagen. So auch beim Postsportverein Nürnberg, dem größten Breitensportverein Bayerns. Finanziell hat der Verein keine Probleme, die Mitglieder haben auch während der Corona-Zeit ihre Beiträge weiter gezahlt; auch die Verdoppelung der Vereinspauschale durch den Bayerischen Landessportverband BLSV brachte Einnahmen von rund 70.000 Euro.

Ein Problem könnte aber in der Zukunft liegen: Um die 18.500 Mitglieder hat der Post SV derzeit - normalerweise halten sich Mitglieder-Aus- und Eintritte die Waage, doch die Pandemie hat dieses Verhältnis ins Wanken gebracht, denn in den letzten drei Monaten gab es keine neuen Eintritte. Und das nicht nur im Post SV, sagt der Vorstandsvorsitzende, Andreas Neugebauer:

"Wir haben uns mit mehreren Vereinen ausgetauscht. Und jeder Verein kalkuliert circa mit einem Mitgliederrückgang von zehn bis 20 Prozent. Bei uns wirkt sich das finanziell aus mit Einnahmeeinbußen von rund einer halben Millionen Euro." Andreas Neugebauer, Vorstandsvorsitzender Post SV Nürnberg

Dieses Jahr wird noch zu schaffen sein, sagt er, aber die kommenden werden eine Herausforderung.