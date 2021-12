1.FC Nürnberg zu Geisterspielen: "Wir müssen es akzeptieren"

Bayern hat die Corona-Maßnahmen noch einmal verschärft. Wie bereits am Mittwoch von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt, werden die Heimspiele der bayerischen Profivereine wieder vor leeren Rängen stattfinden. Geisterspiele also wieder – unter anderem für die Vereine in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga.

1.FC Nürnberg: "Müssen es akzeptieren"

Zeitgleich zur Kabinettsitzung lud der 1.FC Nürnberg zur Online-Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Zweitliga-Konkurrent Holstein Kiel. Weil der Ministerpräsident die Rückkehr zu den sogenannten Geisterspielen bereits angekündigt hatte, sagte Club-Trainer Robert Klauß: "Wir hätten es lieber anders gehabt, aber wir müssen es akzeptieren und wir müssen es auch ein Stück weit verstehen".

Im Endeffekt gehe es darum, die Pandemie nun "endgültig mal in den Griff zu bekommen", so Klauß weiter. Von daher könne er die Entscheidung für Geisterspiele auch nachvollziehen. Club-Pressesprecher Christian Bönig betont aber, dass es vor Söders Ankündigung am Mittwoch "nicht absehbar" gewesen sei, dass man jetzt erneut vor leeren Rängen spielen werde.

Bayerns Alleingang bei Geisterspielen

Am Vormittag hatte das bayerische Kabinett unter anderem beschlossen, dass ab diesem Samstag (04.12.21) im gesamten "Profisport und für überregionale Ligen" keine Zuschauer mehr in die Stadien gelassen werden dürfen. Wie lange die Regelung gelten soll, sagte Söder zunächst nicht. Bayern entscheidet sich damit für einen Alleingang.

Gestern hatten sich Bund und Ländern nicht einheitlich auf Geisterspiele einigen können. Beschlossen wurde lediglich, dass in deutschen Stadien zunächst nur noch 50 Prozent der Plätze belegt werden dürfen und es jedoch maximal 15.000 Zuschauer sein dürfen. In Sporthallen sind höchstens 5.000 Zuschauer erlaubt.