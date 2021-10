25.10.2021, 12:39 Uhr

1. FC Nürnberg will Schwung in den DFB-Pokal mitnehmen

Platz vier in der 2. Bundesliga, dazu ungeschlagen - beim 1. FC Nürnberg läuft's gerade richtig gut. Den Schwung will der Club auch in die 2. DFB-Pokal-Hauptrunde mitnehmen. Es wartet der Hamburger SV.