1. FC Nürnberg: Wiesinger wird Palikucas "Aufpasser"

Am Ende sei die Trennung, wie im Branchenjargon üblich, "einvernehmlich" gewesen, teilte der 1. FC Nürnberg mit. Sportdirektor Robert Palikuca, verantwortlich für zwei glücklose Trainer (Damir Canadi, Jens Keller), einen unausgewogenen Kader und den Fast-Abstieg in Liga drei, muss seinen Stuhl beim 1. FC Nürnberg räumen.

Das allerdings erst zum Monatsende. Bis dahin bekommt Palikuca einen "Aufpasser" zur Seite gestellt, auch wenn es der Verein in einer Pressemitteilung eleganter formuliert: "Robert Palikuca wird noch bis Ende des Monats im Amt bleiben und dabei von NLZ-Leiter Michael Wiesinger unterstützt."

Wiesinger soll Palikuca bei "Projekten" unterstützen

Michael Wiesinger, Interimscoach in den beiden Relegationsspielen und Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, soll also dafür sorgen, dass in den letzten Palikuca-Wochen nicht noch mehr Chaos passiert. Oder in der Club-Sprache: "Dies begründet sich auch darin, dass Projekte, die kurz vor dem Abschluss stehen, finalisiert werden können."