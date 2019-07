1. FC Nürnberg: Wiederaufstieg ja, aber nicht unbedingt sofort

Erwartungen an die Saison

Natürlich will der 1. FC Nürnberg so schnell wie möglich wieder in der Fußball-Bundesliga spielen. Nur: Der sofortige Wiederaufstieg sei kein "Muss", unterstrichen Canadi und Palikuca. Aber: Der Vertrag des Trainers läuft vorerst auch nur zwei Jahre - und spätestens am Ende dieses Zeitraums soll die Rückkehr in die Bundesliga feststehen.

Bis dahin will Canadi "maximalen Erfolg" und "dynamischen Fußball" bei den Franken entwickeln. Das glückte in der Vorbereitung bisher nur phasenweise. In sieben Testspielen kassierte der Club drei Niederlagen, zuletzt ein 1:2 bei Canadis ehemaligem Verein Rapid Wien. Die Generalprobe für die neue Saison bestreitet der 1. FCN am Samstag (20.07.19) zu Hause gegen Frankreichs Meister Paris St. Germain. Eine Woche später beginnt die Zweitligasaison für die Franken mit einem Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden.