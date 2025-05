Leidensfähig und treu ergeben: Wie die Clubfans ihren FCN feiern

Sonntagmorgen, acht Uhr, vor der Lorenzkirche in Nürnberg: Es ist der 4. Mai 2025. Eine Menschenmasse versammelt sich, tausende Fahnen in Rot und Weiß wehen im Wind. Immer wieder brausen Fangesänge auf, es ist der 125. Geburtstag des 1. FC Nürnberg. Die Anhänger sind zusammengekommen, um den größten Fanmarsch der Vereinsgeschichte zu beschreiten.

Gut zwei Stunden hat die Fanszene für den Marsch eingeplant. Vorneweg fährt ein roter Bus mit offenem Verdeck. Von dort oben winken ehemalige Spieler und Clublegenden, wie zum Beispiel das Tor-Phantom Marek Mintal der Ex-Keeper Raphael Schäfer. Sie beide waren dabei, als der FCN seinen letzten großen Titel holte, den Pokalsieg 2007. In Erinnerung an die glorreichen Zeiten des ruhmreichen Clubs haben die Fans eine kleine Trophäensammlung dabei, die sie stolz der Menge präsentieren.

Der FCN - Ein Verein mit Höhen und Tiefen

Dass die sportlichen Hochzeiten des 1. FC Nürnberg weit in der Vergangenheit liegen, ist kein Geheimnis. Neun Meistertitel hat der Club auf dem Konto, viermal holte man den DFB-Pokal. Allein fünf deutsche Meisterschaften gewannen die Nürnberger in den "Goldenen 20er Jahren" des vergangenen Jahrhunderts. Das letzte Mal reckten sie die Meisterschale 1968 in die Luft, ehe es in der darauffolgenden Saison als amtierender Meister direkt in die 2. Liga ging. Ein historischer Abstieg, der in seiner Art bis heute einzigartig ist.

Ebenfalls ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat sich der Abstieg im Jahr 1999. Zu diesem Zeitpunkt ist der Club längst als Fahrstuhlmannschaft über die Grenzen Frankens hinaus bekannt. Und doch wähnte man sich am letzten Spieltag vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg in Sicherheit, bestand auf Tabellenplatz zwölf doch nur noch eine theoretische Gefahr, abzusteigen. Es kam, wie es kommen musste, der FCN ging direkt runter in Liga zwei. Die vorher bereits groß angekündigte Klassenerhaltsfeier entwickelte sich zu einem Desaster. Das Ergebnis waren fliegende Bierbecher und wütende Fans an Stelle von Jubel-Arien.

Im Video: XXL-Fanmarsch für den 1. FC Nürnberg