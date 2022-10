1. FC Nürnberg: Weinzierl lässt im Pokal rotieren

Der neue Trainer des fränkischen Fußball-Zweitligisten kündigte für das Zweitrunden-Gastspiel am Dienstag (18.00 Uhr/Liveticker im BR24 Sport Livecenter) "eine Mischung" an, als er auf eine mögliche Rotation angesprochen wurde. Weinzierl ließ zudem einen Torwarttausch offen. Man werde das "erst besprechen", kündigte er an. Carl Klaus wäre die Alternative für Stammtorwart Christian Mathenia.

Nach seinem ersten Sieg mit den Nürnbergern am Wochenende im Punktspiel bei Fortuna Düsseldorf (1:0) zählt für Weinzierl im auch finanziell lohnenswerten DFB-Pokal nur der Einzug ins Achtelfinale im kommenden Jahr. "Es ist eine Bühne, auf der du dich zeigen kannst, auf der du für Furore sorgen kannst. Wir wollen in die nächste Runde und dann hoffentlich ein attraktives Los bekommen", sagte Weinzierl.

"Pokalspezialist" Waldhof hofft auf nächsten Coup

Der SV Waldhof Mannheim spielt bisher eine durchschnittliche Drittligasaison. Dem heimlichen Ziel, um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitzuspielen, hinkt man aktuell etwas hinterher. Sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen bedeuten momentan Platz acht in der Tabelle. Da hatten sich die Verantwortlichen mehr versprochen.

Immerhin: In der ersten Pokal-Hauptrunde schlugen die Waldhöfer mit Holstein Kiel schon einen Zweitligisten. Im vergangenen Jahr musste mit Eintracht Frankfurt sogar ein Bundesligist die Segel im Carl-Benz-Stadion streichen. Der Club sollte also gewarnt sein.