1. FC Nürnberg vor erstem Endspiel um den Klassenerhalt

Durch einen Sieg am Dienstagabend (16.06.2020, 18.30 Uhr) beim Tabellen-17. Wehen-Wiesbaden (31 Punkte) könnte sich der 1. FC Nürnberg (33 Punkte) von den Abstiegsplätzen leicht absetzen und einen wichtigen Schritt gegen den drohenden Absturz in die dritte Liga machen.

Zugleich ist der Karlsruher SC (Platz 15, 33 Punkte) in Reichweite. Schützenhilfe könnte der SSV Jahn Regensburg geben, der die Baden-Württemberger empfängt. Und auch der VfL Osnabrück (Platz 14, 35 Punkte) wäre für den Club überholbar. Der gastiert beim Aufstiegskandidaten Hamburger SV.

"Gewinnen - aber nicht ins offene Messer laufen"

Trotz der Möglichkeit, wichtige Plätze gut zu machen, "wollen wir nicht ins offene Messer laufen", warnt Keller. Es gehe "weiter darum, so wenig wie möglich Chancen zuzulassen." Ziel sei aber "natürlich, das Spiel zu gewinnen."

Seine Mannschaft solle "nach vorne mehr Mut und Entschlossenheit zeigen", als bei der 0:1-Niederlage im Frankenderby gegen die SpVgg Greuther Fürth. Die zentrale Botschaft lautet: "Wir müssen über den Kampf reinkommen und über unsere Grenzen gehen."

Gegner "auch unter Druck"

Schließlich ist Keller durch die 0:2-Niederlage im Hinspiel gewarnt. "Da waren wir überlegen, haben aber zwei Umschaltsituationen zugelassen", erinnert sich der Trainer. Allerdings betont er zugleich, dass auch der Gegner "unter Druck" stehe.

"Die wollen ja auch nicht in die dritte Liga absteigen", sagt der Keller. Ob er in Wiesbaden personell aus dem Vollen schöpfen kann, ist nicht sicher. "Wir haben zwei, drei angeschlagene Spieler, da müssen wir das Training heute noch abwarten", erklärt der Coach. Das betreffe auch die beiden Leistungsträger Robin Hack und Konstantinos Mavropanos. Unabhängig von der Fitness dieses Duos will der Trainer auf jeden Fall "Frische reinbringen", also Wechsel in der Startformation vornehmen.