1. FC Nürnberg versucht Neustart gegen Dortmund

Besonders wichtig sind für Schommers "die Intensität, Freude und die Leidenschaft". Dabei fordert er die Spieler "nicht nur im physischen, sondern auch im kognitiven Bereich". Das Team habe den Wechsel positiv aufgenommen und sich in den ersten Trainingseinheiten vernünftig präsentiert. "Es hat jetzt die ersten zwei Tage viel Spaß gemacht", sagte Club-Kapitän Hanno Behrens. Zugleich betonte er, wie "anstrengend einige Trainingseinheiten und die Arbeit im Kraftraum waren" und ergänzte: "Er fordert schon viel ein - aber mit Spaß Der Mittelfeldspieler sieht seine Mannschaft damit jetzt "auf dem richtigen Weg".

Margreitter, Goden und Misidjan fallen aus

Allerdings muss Schommers bei seinem Debüt in der Partie vor heimischer Kulisse gegen den BVB (Montag, 20.30 Uhr) auf die Abwehrkräfte Georg Margreitter und Kevin Goden verzichten. Der Offensivspieler Virgil Misidjan ist wegen der Geburt seines zweiten Kindes ebenfalls nicht dabei. Der Verteidiger Ewerton dürfte seinen Magen-Darm-Infekt bis zum Spieltag überstanden haben.

Den richtigen "Tag erwischen" und "Nadelstiche setzen"

Gegen Dortmund sei zwar "die Chance sehr gering. Aber wir hoffen, dass wir diesen einen Tag vielleicht erwischen, an dem wir sie irgendwie packen können", sagte Behrens. Das bestätigt die Aussage des Trainers, dass "längst niemand mehr das 0:7-Debakel beim BVB am fünften Spieltag im Kopf" habe. In der aktuellen Begegnung steht nicht nur der Tabellenletzte Nürnberg unter Druck, der Spitzenreiter BVB ist seit vier Pflichtspielen sieglos. Schommers erwartet aber gerade deshalb einen hochkonzentrierten Gegner: "Sie werden definitiv nicht herkommen und irgendwas auf die leichte Schulter nehmen", sagte der Coach. Eine komplette Mauertaktik kommt für den Interimstrainer trotz der "brutalen" Offensivqualität des BVB nicht in Frage. "Wir dürfen nicht nur reagieren, müssen auch agieren und unsere Nadelstiche suchen", sagte der 40-Jährige.

1. FC Nürnberg auf Sportdirektorensuche

Unterdessen ist in Nürnberg nach der Entlassung von Andreas Bornemann die Sportdirektoren-Suche in vollem Gange. Erst in der Folge wird sich auch die Trainerfrage entscheiden: Der neue Mann soll den Nachfolger des geschassten Aufstiegstrainers Michael Köllner auswählen.