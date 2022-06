1. FC Nürnberg verpflichtet zwei Abwehrtalente - Suver geht

Das Personalkarussell dreht sich auch beim 1. FC Nürnberg munter weiter. Innenverteidiger Mario Suver verlässt die Franken und wechselt vom Fußball-Zweitligisten zum Drittligisten Borussia Dortmund II. Zugleich hat sich der "Club" zwei Abwehrtalente geholt. Der 19-jährige Sadik Fofana kommt zunächst für zwei Jahre als Leihspieler vom Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen. Zudem wechselt Youngster Louis Breunig (18) von den Würzburger Kickers fest zum FCN.

Suver-Wechsel nachvollziehbar

"Den Weg, junge Talente mit in den Profikader einzubauen und sie zu fördern, werden wir weitergehen und haben uns deshalb für Sadik und Louis als neue 'Herausforderer' entschieden", äußerte Sportvorstand Dieter Hecking in der Vereinsmitteilung. Den Weggang von Suver bezeichnete er wegen der starken Konkurrenz auf den zentralen Abwehrpositionen zugleich als einen "nachvollziehbaren Schritt".

Der Klub Sommer-Fahrplan

Nach dem Trainingsauftakt am Montagnachmittag treffen die Nürnberger bereits am Samstag (18.06.22) im ersten Test auf Viktoria Aschaffenburg. Eine Woche später geht es für die Mannschaft dann wie im Vorjahr ins Sommer-Trainingslager nach Natz-Schabs in Südtirol. Für ein Testspiel gegen den bulgarischen Meister Ludogorets Razgrad legt der Club einen Zwischenstopp in Österreich ein.

Anfang Juli (03.07.22) trifft das Team dann auf dem Heimweg auf die WSG Tirol. Am 08. Juli ist dann ein erstes Testspiel gegen den Premier-League-Verein FC Arsenal im heimischen Max-Morlock-Stadion geplant. Einen Tag später (09.07.22) spielt der Club im Rahmen des offiziellen Fan-Fest am Max-Morlock-Platz gegen den FC Schweinfurt. Die neue Saison beginnt dann offiziell am 15. Juli .