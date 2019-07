1. FC Nürnberg verpflichtet Stürmer Fabian Schleusener

In Österreich stieß der 27-jährige Fabian Schleusener direkt auf seine neuen Mannschaftskollegen vom 1. FC Nürnberg. Er erhält einen Dreijahresvertrag bis 2022. Ins Training wird Schleusener allerdings erst langsam einsteigen können. Der gebürtige Breisgauer hat derzeit noch mit einer Verletzung aus der vergangenen Saison zu kämpfen.

Palikuca baut auf Schleusener

Zuletzt war der Stürmer an Zweitliga-Rivale SV Sandhausen ausgeliehen. Dort erzielte er in der vergangenen Spielzeit zehn Tore in 27 Spielen. Nürnbergs Sportvorstand Robert Palikuca hält den neuen Mann für einen "echten Torjäger", der vor allem durch seine Flexibilität überzeugt. Der 1,86-Mann habe bereits überall Tore geschossen, so Palikuca weiter.

"Wir sind sicher, dass ihm das auch bei uns gelingen wird.“ Robert Palikuca, Sportvorstand 1. FC Nürnberg