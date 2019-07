1. FC Nürnberg verpflichtet Portugiesen Iuri Medeiros

Wie der 1. FC Nürnberg bekanntgab, unterschrieb Medeiros einen Vierjahresvertrag. Über die genauen Transfermodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. Medeiros' Marktwert wird auf 4,5 Millionen Euro geschätzt. Portugiesische Medien hatten im Vorfeld von einer Transfersumme von drei Millionen Euro berichtet - damit wäre Medeiros der teuerste Neuzugang in der Club-Geschichte.

"Der 1. FC Nürnberg ist ein großer Verein in Deutschland, der definitiv in die erste Bundesliga gehört. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich festgestellt, dass ich mich mit den Zielen des FCN voll identifizieren kann." Iuri Medeiros in der Pressemitteilung des 1. FC Nürnberg zum Transfer

Medeiros - eines der größten Talente Portugals?

Medeiros ist ein klassischer Flügelstürmer für die rechte Außenbahn. In seiner Jugend durchlief er alle Nachwuchsteams Portugals seit der U15. Mit der U21 wurde er 2015 Vize-Europameister. Ähnlich wie Renato Sanches vom FC Bayern galt Medeiros in seiner Heimat als großes Talent.

Zuletzt musste er jedoch zwei Mal einen Karriereknick hinnehmen. Medeiros war von Sporting erst zum FC Genua, dann im Februar 2019 zu Legia Warschau verliehen. Bei beiden Klubs sammelte er nur wenige Einsätze. Nach erfolgreicher sportmedizinischer Untersuchung in Nürnberg stand Medeiros mit seinem neuen Team erstmals am Freitagnachmittag (19.7.) auf dem Platz. In Nürnberg erhält er die Rückennummer 40.