1. FC Nürnberg verpflichtet Krätschmer aus Schweinfurt

Der 1. FC Nürnberg hat sich mit Pius Krätschmer vom FC Schweinfurt 05 in der Verteidigung verstärkt. Der Club gab den Transfer des 23-jährigen Innenverteidigers heute auf seiner Homepage bekannt.

Krätschmer steigt am Dienstag ins Training ein

Krätschmer war als Jugendspieler in der U17 und U19 des SC Freiburg aktiv, bevor er über die Stationen Karlsruhe und Rosenheim in Schweinfurt landete. Am Dienstagabend (15.09.20) soll der Neuzugang ins Mannschaftstraining am Valznerweiher einsteigen.

Sportvorstand Hecking: FCN sucht auch Spieler in den unteren Ligen

FCN-Sportvorstand Dieter Hecking sagte, der Verein richte seinen Blick bei Transfers nicht nur in die 1. und 2. Bundesliga, sondern ganz bewusst auch in die Nachwuchsleistungszentren der 3. und 4. Liga. Auch hier gebe es nach wie vor gute Spieler.

Neuzugang überzeugte im Probetraining

Über den neuen Defensivmann, den der FCN aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga holt und wohl als Perspektivspieler sieht, sagte er: "Pius hat uns in einem dreitägigen Probetraining absolut überzeugt. Wir trauen ihm zu – über kurz oder lang – bei uns seinen Weg zu gehen." Krätschmer selbst freut sich unterdessen über den Sprung ins Profigeschäft: "Es ist nicht selbstverständlich, dass man die Chance bekommt, aus der Regionalliga in die 2. Liga zu wechseln. Ich möchte dieses Vertrauen unbedingt zurückzahlen."