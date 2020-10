1. FC Nürnberg vermeldet positiven Corona-Test

Am Donnerstag (15.10.2020) werden sich das Team, die Trainer und der Staff weiteren Tests unterziehen. Nach deren Ergebnissen werde das weitere Vorgehen abgestimmt. Das für Donnerstagvormittag angesetzte Training wurde abgesagt. Im März hatte der 1. FC Nürnberg seinen ersten Corona-Fall. Abwehrspieler Fabian Nürnberger infizierte sich damals mit dem Virus.

Hecking hofft, Trainingsbetrieb weiterzuführen

"Wir stehen mit dem Gesundheitsamt in engem Austausch", sagte FCN-Sportvorstand Dieter Hecking in einer Vereinsmitteilung. "Sobald die Ergebnisse der erneuten Testung vorliegen, besprechen wir mit den Behörden die nächsten Schritte. Wir hoffen aber, den Trainingsbetrieb bei einer negativen Testung weiterführen zu können." Am Montag bestreitet der Club sein nächstes Spiel in der 2. Liga und ist zu Gast beim FC St. Pauli.