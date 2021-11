1. FC Nürnberg verliert Topspiel gegen St. Pauli

Die Sonntags-Begegung gegen den FC St. Pauli am 15. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga endete für den 1. FCN ohne Punktgewinn. In einer rasanten Partie blieben die Franken beim 2:3 (1:2) zum neunten Mal in Folge sieglos gegen die Hamburger.

Die Gäste überrollten die Franken mit zwei frühen Toren durch Guido Burgstaller (3.) und Leart Paqarada (10.). Johannes Geis schaffte zwischenzeitlich den Anschluss (21.) für den Club, doch Adam Dźwigała (64.) schaffte erneut einen zwei-Tore-Puffer für St. Pauli. Auch Manuel Schäfflers Treffer (72.) zum 2:3-Endstand änderte nichts mehr an der Niederlage für die Franken.

Doppelter Rückstand nach nur zehn Minuten

Die Gäste, die aufgrund einer positiven Corona-Testung ohne den geimpften, aber leicht symptomatischen Chefcoach Timo Schultz ins Max-Morlock-Stadion reisten, zögerten nicht lange. Gleich in der dritten Spielminute ging St. Pauli in Führung, als Burgstaller nach einem Einwurf mit dem Kopf ins rechte, lange Eck traf. Keine zwei Minuten später legte Hamburg gleich noch mit einer weiteren Großchance nach, doch Christian Mathenia konnte die Situation im letzten Moment entschärfen.

Zwar versuchten die Nürnberger, den Schock zu verbergen und Kontrolle ins Spiel zu bringen, allerdings gelang den Gästen kurz drauf schon der nächste Coup. Paqarada wusste einen Querpass von Igor Matanović zu nutzen und baute die Führung für St. Pauli zum 2:0 (10.). Die Hausherren wollten schnell eine passende Antwort liefern, scheiterten allerdings gleich dreimal in Folge am Hamburger Keeper.

Nürnberg lässt sich nicht abschütteln

Geis war es dann, der in der 21. Minute mit einem Traumtor zum 1:2 aufschließen konnte. Nach einem Querpass von Tom Krauß fackelte er nicht lange und nagelte den Ball aus satten 25 Metern unter die Latte.

Nach dem Seitenwechsel kam der 1. FCN mit mehr Rückenwind als der Gegner aus den Kabinen. und drängte auf den Ausgleich. Allerdings waren das Glück einmal mehr auf der Seite der Norddeutschen, für die Adam Dźwigała eiskalt zum 3:1 (64.) traf.

Doch die Gastgeber blieben weiter besonnen und belohnten sich in der 72. Minute zum 2:3-Anschlusstreffer durch Schäffler. Das machte die Partie zwar noch einmal spannend, doch in den letzten Minuten waren die St. Paulianer zu abgebrüht, sodass die "Glubberer" nicht mehr gefährlich vor das Tor kamen und die dritte Saisonniederlage hinnehmen mussten.

1. FC Nürnberg - FC St. Pauli 2:3 (1:2)

Nürnberg: Mathenia - Valentini, Schindler, Sörensen, Handwerker - Geis (70. Nürnberger) - Krauß (69. Schleimer), Tempelmann (84. Köpke) - Möller Daehli - Shuranov (69. Duman), Schäffler - Trainer: Klauß

St. Pauli: Vasilj - Ohlsson (46. Dzwigala), Ziereis, Lawrence, Paqarada (27. Ritzka) - Smith (74. Aremu) - Irvine, Hartel - Kyereh (90.+1 Dittgen) - Matanovic (74. Buchtmann), Burgstaller - Trainer: Fave

Schiedsrichter: Sven Waschitzki (Essen)

Tore: 0:1 Burgstaller (3.), 0:2 Paqarada (10.), 1:2 Geis (21.), 1:3 Dzwigala (64.), 2:3 Schäffler (72.)

Zuschauer: 8479