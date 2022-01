1. FC Nürnberg verliert Rückrunden-Auftakt gegen Paderborn

Der 1. FC Nürnberg ist mit einer Niederlage in die Rückrunde gestartet. Gegen den SC Paderborn verloren die Mittelfranken verdient mit 1:2. Sven Michel und Felix Platte hatte die Gäste in Führung gebracht, ehe Mats Möller-Daehli den Anschlusstreffer erzielte. Durch die Niederlage rutscht der FCN in der Tabelle ab und verliert den direkten Anschluss auf die Aufstiegsränge.

Dabei waren die Franken gut in die Partie gestartet. Nach 15 Minuten hätte der FCN in Führung gehen müssen. Nach einer Flanke von Enrico Valentini kam Michael Schäffler am Fünfmeter-Raum zum Abschluss, setzte dem Ball aber nicht nur an Keeper Jannik Huth vorbei, sondern auch am Tor. Der war in der 30. Minute dann zur Stelle, als Johannes Geis aus 21 Metern den Ball mit einem satten Schuss in Richtung rechtes Eck schickte. Die Chancenverwertung war in einer ausgeglichenen ersten Halbzeit das Manko des Teams von Robert Klauß.

Doppelschlag kurz vor der Pause

Dies machte Paderborn deutlich besser. Erst verwerte Sven Michel den sehr präzisen Pass aus dem Mittelfeld von Ron Schallenberg sehenswert. Michel nahm den langen Ball herunter und überwand Mathenia mit einem wunderschönen Lupfer (41.). Drei Minuten später war wieder Michel beteiligt, der eine gute Flanke auf den langen Pfosten schickte, wo Felix Platte aus vier Metern einköpfelte (44.).

Möller-Daehli mit dem Anschlusstreffer

Dass auch die Nürnberger effektiv Fußball spielen können, bewies Mats Möller-Daehli nach der Pause. Der erste gefährliche Angriff der Gastgeber saß direkt. Der kurz zuvor eingewechselte Pascal Köpke flankte auf den zweiten Pfosten, wo der Norweger verwertete.

Schluss-Offensive bleibt aus

Doch wer nach dem Anschlusstreffer auf einen Offensiv-Lauf des FCN gehofft hatte, wurde enttäuscht. Paderborn übernahm zunehmend das Kommando und zeigte, warum sie die stärkste Auswärtsmannschaft in der zweiten Liga sind. Christian Mathenia verhinderte mit starken Reflexen ein ums andere Mal die Entscheidung.

Klauß versuchte mit den Hereinnahmen von Lukas Schleimer und Taylan Duman kurz vor Schluss noch einmal für Gefahr vor dem Paderborner Tor sorgen. Doch die Schluss-Offensive blieb aus. Zu unkordiniert die Angriffe, zu unpräzise das Passspiel. So blieb es beim 1:2 im Max-Morlock-Stadion.