1. FC Nürnberg verliert Krisenduell 0:2 in Sandhausen

Der angeschlagene 1. FC Nürnberg wollte in Sandhausen die seit Wochen anhaltende Negativserie unterbrechen. Coach Robert Klauß versprach eine engagierte Leistung, die seine Mannschaft in Baden-Württemberg auch zeigte. Es war ein sehr körperbetonter Abstiegskampf, der allerdings nur von wenigen spielerischen Highlights gespickt war.

Sandhausen geht in Führung

Kurz vor der Halbzeitpause (43.) kassierten die Gäste aus Nürnberg das 0:1. Nach einem Eckball der Hausherren brachte die Klauß-Elf den Ball nicht aus der Gefahrenzone - die Kugel landete bei Nils Rösler, der nicht lange fackelte und den Ball vom Elfmeterpunkt im Kasten von Christian Mathenia versenkte. Die Franken kamen druckvoller aus der Kabine, drängten auf den Ausgleich. In der 75. Minute scheiterte Manuel Schäffler an der Latte. In den Schlussminuten warf der Club alles nach vorne - erfolglos. Der vom KRC Genk verpflichtete Norweger Mats Möller Daehli vergab in der 84. Minute die Großchance, indem er über das Tor schoss. Statt dem 1:1 liefen die Nürnberger noch in einen Konter und mussten in der ersten Minute der Nachspielzeit das 0:2 durch Daniel Keita-Ruel hinnehmen.

Club kann Talfahrt nicht stoppen

Der 1. FC Nürnberg wartet im neuen Jahr weiter auf einen Dreier, holte aus den sechs Spielen im Januar sogar nur einen Punkt. Damit sind die Franken nur noch zwei Zähler vom Relegationsplatz entfernt, auf den sich nun der SV Sandhausen hochgearbeitet hat. Der Club liegt nach dem 19. Spieltag mit 20 Punkten auf Rang 14. Die Krise bei den Franken spitzt sich zu.