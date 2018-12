1. FC Nürnberg verbringt Weihnachten im Tabellenkeller

Was sagte der Club-Trainer Michael Köllner vor der Partie? "Wir brauchen Killerinstinkt vor dem Tor, denn ohne eigenen Treffer kannst du nicht gewinnen." Und genau diesen Killerinstinkt ließen die Nürnberger gegen Freiburg vermissen. Der Club spielte beherzt auf, aber insgesamt war das Spiel zu unpräzise, zu wenig gefährlich.

Nürnberg bemüht, aber harmlos

Der SC Freiburg hingegen war sehr effizient. Die Gäste hatten wenig gute Chance im Spiel, aber gleich die erste die nutzten die Breisgauer zum 1:0. Ein langer Freistoß von Christian Günter flog einfach so über den Strafraum - und ins Tor. Der Treffer wurde Manuel Gulde zugeschrieben, er war wohl noch mit den Haarspitzen dran.

Nürnberg drückte nach dem Treffer, suchte den Ausgleich, der auch verdient gewesen wäre. In der 39. Minute zog Adam Zrelak aus acht Metern ab, doch Freiburgs Keeper Alexander Schwolow parierte glänzend. Nürnberg dominierte die Partie, war aber zu wenig effektiv, zudem stand die Freiburger Abwehr sehr sicher. Bestes Beispiel für die Harmlosigkeit des Clubs: Keine der zwölf Ecken brachte die Gäste-Defensive in Not. Nach dem Abpfiff herrschte betretene Stille im Stadion - Weihnachten wird dieses Jahr beim Club sehr ruhig ablaufen.