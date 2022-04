1. FC Nürnberg und FK Metalist Charkiw: Fanschal für den Frieden

Charkiw im Nordosten der Ukraine ist Partnerstadt Nürnbergs. Nun wollen auch die jeweiligen Vereine Partner werden. Der FC Nürnberg stehe seit Kriegsbeginn in engem Austausch mit den Verantwortlichen des ukrainischen Vereins, so der kaufmännische Vorstand des FCN, Niels Rossow. "Die Kooperation zielt nicht nur darauf ab, in Kriegszeiten an der Seite des Vereins zu stehen, sondern durch erste konkrete Kooperationsinhalte schnell und pragmatisch Hilfe zu leisten“, so Rossow weiter.

Gemeinsamer Fanschal für die Ukraine-Projekte

Konkret sind bereits mehrere Maßnahmen geplant. So gibt es einen gemeinsamen Vereinsschal mit dem Logo beider Vereine und dem Schriftzug "We stand with Ukraine – Gemeinsam für Frieden, Stoppt den Krieg". Dieser ist gegen eine Spende von mindestens 15 Euro erstmals bei einer Friedensdemo am morgigen Samstag zu erhalten. Die Demo findet auf dem Nürnberger Kornmarkt statt und wird von einem breiten Bündnis organisiert – unter anderem der Allianz gegen Rechtsextremismus, dem Deutschen Gewerkschaftsbund Mittelfranken und dem Club.

Trainingscamps für Jugendspieler und Reha-Finanzierung

Der Club plant zudem ein mehrwöchiges Trainingscamp für jugendliche Spieler von Metalist Charkiw sowie ein Jugendturnier im Sommer mit der U17 des ukrainischen Vereins. Außerdem hat der Club Kosten der Reha-Maßnahmen eines Metalist-Mitarbeiters übernommen, der an der Wirbelsäule verletzt ist.

Dank für Hilfe und Helfer aus Partnerstadt Nürnberg

"Freunde in der Not sind wahre Freunde", sagte Anton Iwanow, stellvertretender Generaldirektor für Finanzen des FK Metalist Charkiw. "Wir sind dem FCN, seinen Fans und allen Bürgerinnen und Bürgern Nürnbergs, der Partnerstadt von Charkiw, sehr dankbar für ihre Unterstützung seit dem ersten Tag des Krieges", so Iwanow weiter. Wann es ein erstes offizielles Zusammentreffen zwischen den Verantwortlichen beider Vereine geben kann, sei derzeit leider offen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Fußballspieler aus Charkiw größtenteils evakuiert

Der Spielbetrieb in der ersten ukrainischen Fußballliga, in der Metalist Charkiw spielt, wurde nach Kriegsbeginn eingestellt. Laut Mitteilung wurden die Spieler der Profimannschaft und des Nachwuchsteams größtenteils aus Charkiw evakuiert. Die zweitgrößte Stadt der Ukraine liegt lediglich 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt.

Für den 1. FC Nürnberg geht es nach der Länderspielpause am Sonntag weiter. Dann tritt der Club als Tabellen-Fünfter um 13.30 Uhr in Heidenheim an, die nur zwei Plätze hinter den Nürnbergern rangieren.