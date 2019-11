1. FC Nürnberg trennt sich von Trainer Damir Canadi

Bei den Nürnberg-Fans umstritten

Vor allem bei den Club-Fans war Damir Canadi fast von Anfang an in der Schusslinie. Starres Festhalten an einem nicht funktionierenden System (Dreierkette), zuwenig Kenntnis von der 2. Fußball-Bundesliga, kein Draht zur Mannschaft - so der Grundtenor in Canadi-kritischen Internetforen und -gruppen.

Dabei war Canadi explizit nicht mit der Vorgabe angetreten, den 1. FC Nürnberg in der ersten Saison wieder zurück in die Bundesliga zuführen. Canadi wurde für zwei Jahre verpflichtet. Allerdings hatte der Österreicher bei seiner Vorstellung optimistisch "dynamischen Fußball" versprochen: "Mir ist auf dem Platz wichtig, dass man so auftritt, dass die Fans stolz nach Hause gehen."

Canadi war erst im Mai verpflichtet worden. Vor seinem Club-Engagement hatte er unter anderem den griechischen Erstligisten Atromitos Athen zwei Spielzeiten in Folge in die Europa League geführt. Zuvor war er ein Jahr bei Rapid Wien als Trainer unter Vertrag.