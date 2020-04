Saison-Fortsetzung: Der 1. FC Nürnberg trainiert für den Tag X

Der 1. FC Nürnberg war die einzige Mannschaft in Bayern, die gleich zu Beginn der Pandemie komplett in Quarantäne musste. Verteidiger Fabian Nürnberger wurde Anfang März positiv getestet. Jetzt sind alle wieder fit. Seit zweieinhalb Wochen trainieren auch die Nürnberger wieder in Kleingruppen. Die Wiederaufnahme der Saison ist zwar geplant, der Zeitpunkt aber trotz Vorstoß von Liga und Politikern immer noch offen. "Das ist ein Punkt, den die Mannschaft auch gerne wüsste, auf welchen Tag hinaus sie arbeiten", sagt Sportvorstand Robert Palikuca. "Es liegt ja nicht in unserer Hand." Klar sei, dass es irgendwie weitergeht. Der 41-Jährige mahnt aber dazu "nicht mit dem Thema Schnelligkeit um die Ecke kommen, sondern wirklich bodenständig bleiben und weiter dran arbeiten."