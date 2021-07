vor 9 Minuten

1. FC Nürnberg startet schwach - nur 0:0 gegen Aue

Der 1. FC Nürnberg ist mit einem torlosen Remis in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Die Mittelfranken spielten engagiert, offensiv fehlte aber wie so oft in der vergangenen Saison die Durchschlagskraft.