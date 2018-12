1. FC Nürnberg setzt auf Lotto-Wahrscheinlichkeit

Keine Mauertaktik

"Wir brauchen ein perfektes Spiel, müssen defensiv überragend verteidigen und brauchen einen Gegner, der sein Spiel nicht auf den Platz bringt", meint Köllner und hofft auf "großes Matchglück". Eine Mauertaktik hält er aber für falsch. "Wir müssen schon für Entlastung sorgen, eigenen Ballbesitz haben. Das ist angenehmer zu spielen, als wenn du nur drinnen stehst und der Kugel hinterherläufst."

Hoffnung gibt das Beispiel Düsseldorf. Die hatten am 12. Spieltag ein 3:3-Unentschieden in München erkämpft, noch dazu nach einem 1:3-Rückstand. "Das zeigt, dass es eine Chance gibt, aber Anschauungsunterricht von Düsseldorf brauchen wir nicht", so Köllner. Zumal die Münchner wieder besser in Form sind.

Behrens fehlt verletzt

Außerdem fehlt dem Club sein Kapitän. Antreiber Hanno Behrens zog sich beim 1:1 am Montag gegen Leverkusen eine Bauchmuskelzerrung zu und fehlt erstmals in dieser Saison. "Wir werden ihn schmerzlich vermissen", sagte Köllner. Für ihn könnte Youngster Simon Rhein in die Startelf rücken.