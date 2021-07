1. FC Nürnberg: Schwitzen in Südtirol für guten Zweitligastart

Bis zum Samstag (10.7.2021) will der Club auf dem Apfelhochplateau in Natz-Schabs am Grundstein für eine erfolgreiche Saison arbeiten. Trotz der teilweise sehr hohen Temperaturen feilen die Spieler mit großem Einsatz an ihrer Form. "Die Jungs geben Gas und haben Spaß. Sie sind willig. Sie haben eine gute Mischung aus Lockerheit und Ernsthaftigkeit", verrät der Trainer auf der Vereins-Homepage.

Fitness, Taktik und Teambuilding

Neben der grundlegenden Fitness werden in Taktikeinheiten laut Klauß besonders die "Umschaltphasen" eingeübt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Teambuilding. "Wir wollen als Gruppe noch mehr zusammenwachsen und bestimmte Dinge festlegen, wie wir als Gruppe agieren wollen – auf und neben dem Platz."

Pascal Köpke in der Reha, sonst alle fit

Positiv stimmt Klauß, dass "die Angeschlagenen mehr und mehr zurück kommen und die Gruppe immer größer wird". Bis auf Stürmer Pascal Köpke, der nach einem Kreuzbandriss seine Reha in Franken fortsetzt, sind inzwischen alle Profis des Fußball-Zweitligisten beim einwöchigen Camp dabei. Zum Aufgebot gehört auch Tim Sausen aus der U21.

Testspielsieg bei Wacker Innsbruck, Liga-Start am 25. Juli gegen Aue

Ein erster Testspielerfolg gelang den Franken bei einem Trainingslager-Zwischenstopp mit einem 3:1-Sieg gegen den österreichischen Zweitligisten Wacker Innsbruck. In die Ligasaison startet der Club am Sonntag, den 25.7.2021 (13.30 Uhr) gegen den FC Erzgebirge Aue, in der ersten DFB-Pokalrunde muss der FCN Anfang August zum SSV Ulm.