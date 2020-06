1. FC Nürnberg: Rückendeckung für Keller vor Abstiegsendspiel

Palikuca: Volle Konzentration auf Kiel

Palikuca selbst betonte seinen "guten, ehrlichen und konstruktiven Austausch" mit der Vereinsführung. Die Diskussion um Posten komme aber zur Unzeit: "Wir tun gut daran, uns voll auf das Spiel zu konzentrieren."

Bundesliga-Absteiger Nürnberg droht auf Platz 15 weiter der ungebremste Absturz in die 3. Liga. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz, den der Karlsruher SC (am Sonntag zu Gast bei der SpVgg Greuther Fürth) belegt, beträgt vor dem letzten Spieltag zwei Punkte. Immerhin: Der FCN hat es in der eigenen Hand. Mit einem Sieg in Kiel wäre der Klassenerhalt perfekt.