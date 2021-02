1. FC Nürnberg reist mit Personalsorgen nach Darmstadt

Manuel Schäffler ist mit bislang acht Saisontreffern der gefährlichste Angreifer des 1. FC Nürnberg. Doch der 31-Jährige hatte sich am letzten Spieltag, bei der 0:2-Niederlage in Sandhausen, den Daumen gebrochen. Die Manschette behindere ihn noch im Bewegungsablauf, sagte Club-Trainer Robert Klauß. Deswegen komme ein Einsatz in Darmstadt nicht in Frage. Der FCN-Coach geht aber davon aus, dass Schäffler in der kommenden Woche wieder zur Verfügung stehen wird. Es sei möglich, dass der 19-jährige Dennis Borkowski Schäffler in Darmstadt ersetzen werde, sagte Klauß bei der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag (05.02.21).

Keine Diskussion über Torwart Christian Mathenia

Im Tor wird wieder Christian Mathenia stehen. Mathenia spiele insgesamt eine solide Saison - auch wenn er vor zwei Wochen bei der 2:5-Heimniederlage der Nürnberger gegen Hannover 96 nicht gut gewesen sei, so der Club-Trainer. Damit lässt Klauß keine Diskussion über die Torwart-Position aufkommen. Auf die Frage, was dem 21-jährigen Ersatz-Keeper Christian Früchtl fehle, sagte Klauß: "Ihm fehlt nicht viel, aber wir haben uns für Christian Mathenia als Nummer 1 entschieden."

Keine Mauertaktik

Trotz aller Personalsorgen will der 1. FC Nürnberg in Darmstadt mutig und aktiv auftreten und somit die Konsequenzen aus der 2:3-Niederlage ziehen, die der Club im Hinspiel gegen Darmstadt bezogen hatte. "Es ist nicht unsere Art, Punkte dreckig zu ermauern", so der FCN-Coach. "Wir sind jetzt in einer Situation, in der wir punkten müssen, wir sind aber selbst daran schuld", erklärte Klauß im Hinblick auf sechs sieglose Partien in Serie.

Verständnis für Kritik

Für die Unruhe im Umfeld des Vereins, zeigte Klauß Verständnis – auch für den Fanprotest, der sich am vergangenen Sonntag auf dem Vereinsgelände abgespielt hat, als der Mannschaftsbus bei der Heimfahrt aus Sandhausen von aufgebrachten Club-Anhängern empfangen wurde. Es habe zwar keinen direkten Kontakt gegeben, weil die Polizei alles abgeriegelt habe. Man könne den Frust der Fans aber verstehen. Allen sei bewusst, dass die Mannschaft gerade eine "Scheißphase" habe. Letztlich müssten die Emotionen aber aus der Mannschaft und nicht von außen kommen, so Klauß.

