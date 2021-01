1. FC Nürnberg: Neuer Stürmer kommt - Singh zurück zum FC Bayern

Stürmer Dennis Borkowski wechselt auf Leihbasis bis zum 30. Juni 2022 zum 1. FC Nürnberg. Der 19-Jährige durchlief seit 2014 alle Jugendmannschaften bei RB Leipzig. In der aktuellen Saison gehörte er dem Bundesligakader an und kam zu drei Einsätzen, daneben lief er einmal im Pokal auf.

"Durch den Abgang von Virgil Misidjan und die Verletzung von Pascal Köpke benötigen wir in der Offensive noch Tempo. Da ist uns Dennis, der in seinem jungen Alter schon eine gewisse Reife besitzt, aufgefallen", sagte Sportvorstand Dieter Hecking in einer Vereinsmitteilung: "Er ist ein beweglicher, schneller und abschlussstarker Stürmer."

"Es ist für mich nicht nur der nächste Schritt in meiner noch jungen Karriere. Ich will der Mannschaft und dem ganzen Club unbedingt helfen, seine Ziele zu erreichen." Dennis Borowski