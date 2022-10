1. FC Nürnberg mit großen Schritten Richtung Abstiegszone

Nach der sechsten Niederlage im zehnten Saisonspiel und einer alarmierenden Leistung muss sich der Club wohl endgültig von seinem Wunschdenken verabschieden, in diesem Jahr ein Wörtchen um den Aufstieg mitspielen zu wollen. Das Gegenteil ist der Fall: Mit nur zehn Punkten auf der Habenseite rast der FCN mit Vollgas den Abstiegsrängen entgegen.

Beim 0:3 in Karlsruhe brachte ausgerechnet der frühere Clubberer Fabian Schleusener den KSC auf die Siegerstraße (45.). Philip Heise sorgte in der 78. Minute mit dem 2:0 für die Entscheidung in dieser Partie, Marvin Wanitzek erhöhte sogar noch auf 3:0 (81.).

"Es war ein bodenloser Auftritt von uns. Die Zeit zum Reden ist jetzt auch irgendwann vorbei." Nürnbergs Christopher Schindler bei Sky

Überfällige KSC-Führung durch Schleusener

Die Mannschaft von Christian Eichner riss das Spiel von Beginn an sich und erspielte sich vielversprechende Torchancen. Der KSC ging entschlossen in die Zweikämpfe und spielte immer wieder mutig nach vorne. Vom FCN kam bis auf Fernschüsse offensiv dagegen nicht viel. Im letzten Drittel fehlt es häufig an Genauigkeit und Konsequenz. Die Führung für die Badener kurz vor der Pause war entsprechend überfällig und verdient.

Nach der Pause bäumten sich die Gäste vorübergehend auf, blieben aber erfolglos. Abwehrtalent Sadik Fofana köpfe knapp vorbei (48.). Der eingewechslte Manuel Wintzheimer prüfte KSC-Torwart Marius Gersbeck mit einem Distanzschuss (71.). Mehr war nicht. Der Club ist der Abstiegszone nahe - und das Wirken von Trainer Robert Klauß dürfte hinterfragt werden.