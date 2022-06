1. FC Nürnberg bietet mit 1. FC Niño Bewegungsprojekt für Kinder

Mit dem Projekt 1. FC Niño will der 1. FC Nürnberg für mehr Bewegung bei Kindern und Jugendlichen sorgen. Seit 2017 nahmen rund 5.000 Schülerinnen und Schüler an diesem Programm teil – nun sollen es noch mehr werden.

Name 1. FC Niño stammt von Fußballvariante Funiño

Der Name 1. FC Niño ist aus dem Vereinsnamen und der Fußballvariante Funiño entstanden, die wird auf kleineren Feldern immer drei gegen drei auf vier Tore gespielt , Torhüter und Torhüterinnen gibt es dabei nicht, dadurch sollen sich die Kinder mehr bewegen und dank mehr Toren auch mehr Spaß am Spielen haben. Dank einer Förderung von mehr als 100.000 € der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) will der Club sein 1. FC-Niño-Programm noch ausweiten. Dazu gehört neben Schwimmunterricht in Zusammenarbeit mit dem Post SV Nürnberg nun auch ein Angebot für Förderschulen.

1. FC Nürnberg schickt Trainer in Schulklassen

Am Nachmittag stellte Geschäftsführer Niels Rossow dieses Projekt an der Nürnberger Karl-König-Förderschule vor. Ziel sei es, die Kinder nach Corona wieder fit zu machen, Spaß an der Bewegung zu vermitteln und so auch das Interesse für die Angebote der Sportvereine in der Stadt zu wecken. Dafür schickt der 1. FC Nürnberg Trainer und Trainerinnen in die Schulklassen. Das 1. FC Niño-Bewegungsprojekt ist auch Teil des bundesweiten Programms "Bundesliga bewegt" der DFL-Stiftung.

Das Angebot soll kontinuierlich ausgebaut werden, weitere Vernetzungen mit Schulen, Betreuungseinrichtungen im Stadtgebiet sowie Vereinen folgen. Die Weiterbildung von Trainerinnen, Trainern und Lehrkräften steht dabei genauso auf dem Programm wie Turniere.