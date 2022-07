1. FC Nürnberg: Knallerspiel zum Zweitliga-Auftakt auf St. Pauli

Das Gastspiel am Samstag (13.00 Uhr) beim FC St. Pauli ist gleich ein erster Gradmesser dafür, ob der 1. FC Nürnberg in dieser Saison sogar um den Aufstieg mitspielen kann. Die eigene Leistung aktuell einzuschätzen, fällt Trainer Robert Klauß vor Spielstart schwer: "Es ist immer so, dass man nicht genau weiß, wo man steht - manchmal sogar nach den ersten beiden Spieltagen immer noch nicht", so der Coach.

Club ist gerüstet

Acht Neuzugänge sind gekommen, die Mannschaft ist nominell besser geworden als in der vergangenen Saison, die letzten Testspiele waren größtenteils ordentlich. Verzichten muss Klauß bei den Hanseaten auf die Offensivspieler Lukas Schleimer (Innenbandriss) und Pascal Köpke (Aufbautraining). Der Einsatz von Mittelstürmer Felix Lohkemper ist fraglich.

Letzte Saison: Rang 8

Der 1. FC Nürnberg hat die vergangene Spielzeit nach einer schwachen Schlussphase auf dem achten Tabellenplatz abgeschlossen.