1. FC Nürnberg: Klauß erwartet schwieriges Spiel in Paderborn

An Abschlussschwäche gearbeitet

Der FCN war am vergangenen Wochenende mit einem 0:0 gegen Erzgebirge Aue ordentlich in die Saison gestartet. Auffällig war allerdings die Schwäche, zu guten Abschlüssen zu kommen. 20 Torschüsse gaben die Clubberer ab, allerdings gingen nur drei davon auf das Tor der Auer.

In den vergangenen Tagen habe er seinen Spielern einige Spielszenen in der Videoanalyse gezeigt, in denen falsche Entscheidungen getroffen wurden, so der Trainer. Auch im Training habe er mit seiner Mannschaft an den Abschlüssen gearbeitet. Ein wichtiges Thema seien hierbei auch die Flanken gewesen.

Hack und Knothe fallen aus

Verzichten muss Robert Klauß gegen Paderborn auf Noel Knothe und Robin Hack. Offensivspieler Robin Hack, der gegen Aue in der 59. Minute eingewechselt worden war, ist an einem Infekt erkrankt. Hacks Corona-Test sei aber negativ, betont Klauß. Nachwuchsspieler Knothe, der am ersten Spieltag gegen Aue nicht im Kader stand, erlitt bei einem Einsatz für die U21 eine Beckenprellung.

276 Fans reisen mit

Unterstützt wird der 1. FCN in Paderborn von 276 Fans, die zum Spiel anreisen. Das Kontingent für Gästetickets habe der Club damit komplett ausgeschöpft, so Pressesprecher Christian Bönig.