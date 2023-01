1. FC Nürnberg kassiert Heimklatsche gegen Kiez-Kicker

Eine 0:1-Heimniederlage gegen den FC St. Pauli sorgt für einen gedämpften Rückrunden-Auftakt beim 1. FC Nürnberg. Die Hamburger konnten sich dank ihrer Effizienz vorm Tor von Club-Keeper Peter Vindahl Jensen durchsetzen. Ein Kopfballtor von Jakov Medic in der 33. Minute reichte, um die Punkte aus dem Max-Morlock-Stadion vor über 30.000 Zuschauern zu entführen.

Nürnberger vergaben leichtfertig beste Torchancen

Ein paar Minuten nach dem Führungstreffer der Gäste vergab Nürnbergs Verteidiger Jan Gyamerah den scheinbar sicheren Ausgleich (39.). Mit Beginn der zweiten Halbzeit erhöhten die Hausherren Ballbesitz und Druck. Über gute Ansätze aber kamen sie nicht hinaus - der letzte, entscheidende Pass wollte nicht gelingen, am und im Strafraum fehlte die Durchschlagskraft.

Eine weitere Großchance der Nürnberger vereitelte Torhüter Nikola Vasilj in der 75. Minute, als er einen Schuss von Kwadwo Duah am Pfosten vorbeilenkte.

Erster Auswärtssieg für St. Pauli seit über elf Monaten

Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler beendete ausgerechnet bei den Franken ihren Negativlauf. Ein gelungener Einstand für den neuen Chefcoach der Hanseaten. Die Kiez-Kicker hatten seit über elf Monaten - seit ihrem 3:1-Sieg in Ingolstadt am 26. Februar 2022 - kein Ligaspiel mehr in der Fremde gewonnen.

Mit dem Dreier schoben sich die Norddeutschen in der Tabelle am Club vorbei.