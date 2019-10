1. FC Nürnberg im Pokal auf dem Betzenberg gefordert

Trainer Damir Canadi hat seine Nürnberger vor dem 1. FC Kaiserslautern und den speziellen Bedingungen auf dem Betzenberg gewarnt. "Ich erwarte viele Emotionen. Die Atmosphäre wird riesig sein", sagte der Coach der Franken vor dem DFB-Pokalspiel beim Fußball-Drittligisten in der Pfalz. Gerade als Außenseiter seien die Gastgeber am Mittwoch (18.30 Uhr) gefährlich.

Kaiserslautern befindet sich in einer prekären Lage, in der Liga rangiert das Team auf dem viertletzten Tabellenplatz. "Die haben nichts zu verlieren und so werden sie auch auftreten", sagte Canadi. Wie gefährlich die "Roten Teufel" sein können, hat in der ersten Runde der FSV Mainz 05 zu spüren bekommen: Mit 2:0 wurde der Bundesligist aus dem Pokal gekickt.

Kein Elfmeter-Schießen geübt

Die Nürnberger wollen es besser machen und im dritten Jahr nacheinander ins Achtelfinale einziehen. Nach drei teils fahrlässig aus der Hand gegebenen Siegen sind Mentalität und Kaltschnäuzigkeit gefragt. Am Sonntag gegen Jahn Regensburg kassierte Nürnberg in der Nachspielzeit das 1:1, eine Woche davor vergaben die Franken beim 3:4 in Aue das Remis, weil Michael Frey in der letzten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter nicht verwandelte. Auch am Mittwoch könnte es zum Elfmeterschießen kommen, aber Canadi verzichtet auf eine spezielle Strafstoß-Einheit. Die Situation nach 120 Minuten könne man nicht trainieren, meinte er.

Der Club muss in der Defensive weiter auf Georg Margreitter verzichten. Der Österreicher wurde nach seinen Beschwerden an der Achillessehne nicht rechtzeitig fit. Dagegen steht dem FCN Asger Sörensen nach seiner Sperre in der Liga wieder zur Verfügung.

Wiedersehen mit dem Ex

In Kaiserslautern trifft der Club auch auf einen alten Bekannten: EX-Coach Boris Schommers. Der stellt die persönlichen Gefühle beim Treffen mit seiner ehemaligen Mannschaft hinten an. "Es ist ein besonderes und emotionales Spiel, weil es ein Pokalduell ist, weniger wegen meiner Person", sagte der 40-Jährige. Er war vor einem Jahr noch Nürnberger Co-Trainer unter Michael Köllner, dann sein Nachfolger, musste aber nach dem verpassten Klassenerhalt gehen. Dem FCN wünscht er grundsätzlich "alles Gute - nur nicht morgen", sagte er.