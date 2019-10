1. FC Nürnberg identifiziert Täter: DFB reduziert Geldstrafe

Die nachträgliche Identifizierung von Krawallmachern hat sich für den 1. FC Nürnberg ausgezahlt. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitgeteilt hat, reduziert sich eine von drei Geldstrafen, die im Juni vom DFB-Sportgericht gegen den Fußball-Zweitligisten ausgesprochenen wurde. Statt 25.000 Euro muss der Verein im betreffenden Fall nur noch 17.500 Euro zahlen.

Pyrotechnik und schwarze Tennisbälle auf dem Spielfeld

Das Sportgericht hatte die Franken Anfang Juni zu 25.000 Euro Geldstrafe verurteilt, weil beim Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Dortmund am 18. Februar 2019 im Nürnberger Zuschauerbereich Pyrotechnik gezündet worden war. Zudem wurden zahlreiche schwarze Tennisbälle auf das Spielfeld geworfen. Im Oktober beantragte der Club die Wiederaufnahme des Verfahrens, weil dem Verein zufolge 25 Täter ermittelt worden waren.

Wenn nachträglich Täter identifiziert werden können, erlaubt es der DFB innerhalb von einem Jahr nach der rechtskräftigen Entscheidung, dass Geldstrafen wegen Fehlverhalten von Zuschauern gemindert werden. Das Abbrennen der Pyrotechnik hatte den 1. FCN 10.000 Euro gekostet, das Werfen der Bälle in Verbindung mit Spielunterbrechungen ursprünglich 15.000 Euro.

Strafen für Fehlverhalten bei drei verschiedenen Spielen

Insgesamt war der 1. FC Nürnberg wegen Ausschreitungen seiner Fans damals zu einer Geldbuße von 39.000 Euro verurteilt worden. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) belegte den Bundesliga-Absteiger mit dieser Strafe, weil außer beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund im Februar, auch bei den Auswärtspartien in Hannover am 9. Februar sowie in Stuttgart am 6. April Pyrotechnik von den Club-Fans gezündet worden war. Der Verein hatte dem Urteil zugestimmt.