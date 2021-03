1. FC Nürnberg holt Olaf Rebbe als neuen Sportdirektor

Olaf Rebbe ist neuer Sportdirektor beim 1. FC Nürnberg. Der 42-Jährige kommt vom griechischen Europa-League-Teilnehmer Paok Saloniki an den Valznerweiher. In Griechenland hat er seinen Vertrag auf eigenen Wunsch aufgelöst. Davor war Rebbe beim englischen Klub Huddersfield und beim Bundesligisten VfL Wolfsburg tätig. Dort war er im April 2018, als der Klub in akuter Abstiegsgefahr schwebte, entlassen worden.

"Für den Club die Aufgabe als Sportdirektor zu übernehmen, ist reizvoll für mich, weil es einen klaren Plan und eine langfristige Perspektive gibt", wird Rebbe in einer Vereinsmitteilung zitiert: "Ich will meine Erfahrungen einbringen und dazu beitragen, das Potenzial des FCN in Zukunft auszuschöpfen und den vom Aufsichtsrat, von Dieter Hecking und von Niels Rossow eingeschlagenen Weg mitgestalten."